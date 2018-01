Le regaló enorme oso a su novia, pero el peluche tenía un oscuro pasado

Esta usuaria de Facebook publicó una foto junto a una descripción que llamó la atención de todos los cibernautas. ¿Qué pasó? Pues ella le envió un fuerte mensaje a su ex. Sigue leyendo esta nota.

“Mínimo si le vas a regalar un oso asegúrate que no sea el mismo con el que me pediste que fuera tu novia, no seas ‘codo’ (ahorrador) y cómprale uno nuevo. Ahora entiendo por qué me lo pediste”, indicó la exnovia de un muchacho en su Facebook.

Como se puede ver en la imagen, la antigua pareja del hombre subió la foto con el peluche y abajo agregó la foto de su exnovio, también con el enorme oso, pero esta vez al lado de su nueva enamorada. El retrato se viralizó en instantes gracias a los usuarios de Facebook.

Te dejamos con la galería de este viral que publicó una conocida página de Facebook y que rápidamente se popularizó entre los usuarios.

