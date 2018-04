Le puso zapatos a su perro y la reacción que tuvo genera debate en redes sociales

Un video viral de Facebook ha originado todo un debate en redes sociales debido a que muestra la inusual reacción de un perro cuando le colocan unos zapatos especiales. Sigue leyendo y conoce todos los detalles de las imágenes.

Nuevamente, este tierno animal se convierte en el protagonista de una historia viral de Facebook. Y es que gracias a la gran cercanía que existe entre los perros y las personas podemos ver situaciones como las que verás a continuación.

Sucede que era un día bastante frío y de nieve cuando los dueños de un canino decidieron ponerle unos zapatos especiales para que este no se lastime las patas; sin embargo, nunca vieron venir la reacción que el animnal tendría.

Lo anterior hizo que ellos filmaran el instante, convirtiéndose con el pasar de los días en un viral de Facebook con miles de visualizaciones.

Como podrás ver, el perro parece sentirse bastante incómodo con los accesorios. Y es que es posible observar que solo algunos segundos después de ponérselos empieza a saltar y a hacer notar su molestia al caminar de forma curiosa.

Lo sucedido ha generado diversas reacciones en Facebook pues algunos afirman que lo visto en el registro no tiene nada de gracioso. Esto debido a que el ver a un perro que no puede caminar no tendría por qué causar risas.

Por otra parte están la mayoría de usuarios que ha preferido tomar el material con humor.

¿Tú que opinas? Mira la grabación publicada en Facebook y saca tus propias conclusiones.