Le envió una foto de su novia a su mamá pero no se dio cuenta de un tremendo detalle

Un increíble hecho se viralizó en Twitter, pero fue tan compartido en redes sociales que llegó hasta ser popular en Facebook. ¿Qué pasó? Aquí te contamos toda la historia. Sigue leyendo esta nota.

Maison Vallance había perdido una camiseta que le había regalado su mamá y, cuando la encontró, no pudo contener su alegría y le mandó de inmediato a su progenitora una foto de su novia acostada en la cama mientras sujetaba la preciada prenda.

Al ver que Meghan, su novia, salía muy favorecida, compartió la imagen en Facebook con este mensaje: “Tomé esta foto para hacerle saber a mi madre que encontré la camiseta que me regaló, pero ella es demasiado bonita para no publicarla”.

Rápidamente las personas se empezaron a dar cuenta del detalle y lo hicieron viral en Facebook.

La primera fue una amiga de Vallance: “Me voy a arrepentir en el momento en el que lo pregunte… ¿pero las sogas?”. Al parecer, como se ve en la imagen de Facebook, los chicos usan la soga para complacer sus deseos más íntimos. Esto causó gran revuelo en redes sociales.

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx