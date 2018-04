Le dijo a su perro que su novia no lo amaba y la mascota reaccionó así

Un video breve de Facebook ha generado miles de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. En imágenes aparece un hombre junto a su mascota y lo que le dice al animal entristece a todos. Sigue leyendo.

El protagonista de esta escena le menciona a su can: “Oye, luqui, ella no me ama”. Después de este mensaje, el perro comienza a ‘llorar’ en compañía de su dueño. El video de Facebook tiene más de 190 compartidos.

La publicación fue hecha por la página de virales llamada ‘Macho peruano que se respeta’ y ya tiene más de 600 reacciones por parte de los cibernautas de Facebook.

Después de unos segundos, la conocida canción triste aparece en escena para hacernos reír. La ocurrente grabación ya posee más de 7 mil reproducciones en Facebook.