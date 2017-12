Le advirtieron que no tocara el vidrio, no hizo caso y pasó el susto de su vida

A este rollizo jovencito le advirtieron que no tocara el vidrio, pero como toda prohibición es una invitación a romper las reglas, no hizo más que desobedecer y dejó que la curiosidad lo venza. Lo que ocurrió después generó que este video de Facebook sea viral.

Dentro de un acuario existen ciertas reglas que todos los visitantes deben tener en cuenta y hacer caso. No correr por los pasillos, no alimentar a los peces y, como en este caso, no tocar el vidrio, presumiendo que podría molestar a los peces o que es muy frágil.

Sin embargo, este jovencito no hizo caso a la advertencia y cada uno de sus movimientos fueron grabados con un teléfono celular y luego publicados en Facebook.

Tímido toca el vidrio con sus dedos, luego, con algo más de confianza lo hace de nuevo. Aparece el tiburón detrás del escaparate, pero no se asusta porque el vidrio parece ser más resistente de lo que la advertencia señala. Cuando la confianza es total, el tiburón aparece nuevamente, pero esta vez furibundo golpea el vidrio y lo quiebra.

El muchacho cae espantado al suelo, se lleva la mano al pecho al creer que su vida corre peligro. Poco a poco se dará cuenta que fue víctima de una genial broma de Facebook y los efectos especiales en la pantalla del acuario.