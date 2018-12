Regresa a casa tras varios meses de servicio militar y reacción de su perro al verla se vuelve viral

Casandra Cabrera ha estado sirviendo al Ejército de los Estados Unidos durante los últimos diez meses, tiempo en el que estuvo lejos de su hogar y de todas las personas con las que creció. Sin embargo, con tantas cosas en la mente, la joven supo guardar un espacio para Missy May, su adorada mascota que se hizo viral en Facebook tras protagonizar una cautivadora escena que conmovió a miles.

El video, captado por la madre de Cabrera, toma lugar en el preciso momento en el que su hija vuelve a casa. Ella descendía por las escaleras eléctricas del aeropuerto cuando fue sorprendida por su mascota, quien terminó sorprendiendo a varios transeúntes que pasaban cerca.

Verás que, tras percatarse de su llegada, Missy May corre inmediatamente hacia su dueña y empieza a saltar y a mover la cola de la emoción. La grabación del hecho se compartió en Facebook y no tardó en obtener gran popularidad entre los usuarios de la plataforma.

“Me fui cuando ella acababa de cumplir 1 año y no estaba segura de si me recordaría después de todo el tiempo que había pasado”, dijo Cabrebra. “No cabe duda que su reacción me conmovió, agregó la protagonista del clip subido a Facebook.

La filmación superó en algunos días las 59 mil reproducciones y generó una gran cantidad de inspiradores comentarios que expresaron el sentir de la comunidad de usuarios de Facebook por lo emocionante del reencuentro.