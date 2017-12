Joven se pasó de copas y terminó durmiendo en la 'casita' de un perro

Los videos virales de Facebook nunca terminan y el protagonista es un joven que se pasó de copas. El clip fue publicado en las redes y, en poco tiempo, se viralizó. ¿Qué pasó? Sigue leyendo.

El alcohol siempre es causante de muchas locuras, pero esta llegó al límite. Un muchacho, en estado de ebriedad, entró a dormir a la ‘casita’ de perro que se encontraba en la calle. La policía tuvo que ir al lugar por las constantes llamadas de los vecinos. Todo quedó registrado en Facebook.

Facebook Viral. El perro desalojado no se quedó con las patas cruzadas y comenzó a ladrar con todas sus fuerzas. Los vecinos llamaron de inmediato porque no entendían por qué el animal ladraba tanto a su propia casa. Los efectivos del orden llegaron a la zona y descubrieron que había un joven dentro de la casa del can.

En el clip de Facebook se puede apreciar que los agentes tratan de despertar al joven. Pasa el tiempo, despertó y salió de del recinto perruno. La policía le dice que los vecinos llamaron porque el perro estaba ladrando desde muy temprano.

El hombre, evidentemente confundido, se levanta, sale de la casita y no sabe bien qué hacer. La policía le indica que se vaya para su casa y que tenga cuidado en donde duerme porque pensaban que estaba muerto. No hay nada que hacer, los video virales de Facebook son más curiosos con el pasar de los días.