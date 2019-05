México: joven hace llorar a su mamá en el 'Día de las Madres' por esta tierna razón

Un emocionante video se ha popularizado en Facebook y es que estando tan cerca a la celebración del ‘Día de las Madres’ en México, muchas personas no han perdido la oportunidad de demostrarle el cariño a sus progenitoras con sorprendentes regalos que han ocasionado las más tiernas reacciones en ellas.

El ‘Día de las Madres’ en México, a diferencia de muchos países en el mundo, se celebra el 10 de mayo, independientemente del día en que esta fecha caiga en el calendario.

Esta vez un muchacho hizo llorar a su mamita con el regalo que ella más anhelaba, su título universitario.

La sorpresa fue orquestada junto con una de sus hermanas, quien le tapó los ojos a su mamá mientras el preparaba el momento. Con el fondo musical de una emocionante canción los jóvenes cubrieron sus ojos.

Como se observa en las imágenes de Facebook, la progenitora duda en un primer momento de la intención de sus retoños. “Pasame la vara, porque si me hacen algo de un porrazo se las tiro… no me vayan a asustar”, dice la señora.

El esperado momento llega y el joven pone entre las manos de su mamá su título universitario, que pone fin a la tan sacrificada época universitaria y que, para muchos es motivo de orgullo, especialmente para las madres.

La mujer no puede evitar llorar al ver el inesperado regalo de su hijo y ambos se unen en un tierno y sentido abrazo. “Todo lo he hecho por ti y tu hermana”, mencionó la señora entre lágrimas.

Indudablemente el cariño de una madre no se compara con nada y este video de Facebook, con más de 100 mil reproducciones, lo comprueba.