Joven compartió antigua foto navideña y usuarios notaron curioso detalle

Matthew Anderson nunca pensó que una simple fotografía de épocas pasadas tomaría valor en redes sociales. Él compartió la imagen y miles de usuarios en Facebook notaron tremendo detalle.

Cuando la foto se hizo popular, los cibernautas rápidamente se hicieron ‘sentir’ y expresaron lo que vieron: un lindo hámster. Este estaba en su traje y era de su hermana.

A primera impresión es difícil notar este detalle, ya que todos pensamos que se trataría de un pañuelo que lleva en el terno; sin embargo, es la figura del roedor.

“Publico esta vieja foto de Navidad porque me di cuenta que mi bolsillo es el hámster de mi hermana”, escribió Matthew Anderson como leyenda en su fotografía.

Todos los internautas no dudaron en opinar sobre este retrato y para algunos les pareció muy bueno; sin embargo, también aparecen las opiniones distintas.

