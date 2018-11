Joven de 26 años muere de cáncer, luego la familia descubre mensaje en Facebook 24 horas antes

Facebook Viral. La muerte es algo con lo que todos tenemos que ‘familiarizarnos’ en algún momento de nuestra existencia. La mayoría de las personas no tienen que pensar en ello hasta una edad muy avanzada, pero siempre hay algunas personas que tienen que enfrentarse a esto antes de lo que deseado. Holly Butcher es una de esas personas.

Cuando Holly cumplió 26 años comenzó a pensar mucho en la muerte tras ser diagnosticada de cáncer. Ella decidió escribir una última carta y publicó el emotivo e impactante texto en su perfil de Facebook el 3 de enero de 2018.

Tras 24 horas después de publicarlo, Holly falleció, rodeada de su familia. Ahora su mensaje se difunde por todo el mundo y sus palabras han conmovido a personas de todos los puntos del planeta.

Así comienza la carta de Holly

“Es extraño darse cuenta y aceptar que uno va a morir a los 26 años. Es algo que no quieres pensar o prefieres ignorar. Los días pasan y esperas que sigan pasando. Hasta que llega lo inesperado. Yo siempre pensé que llegaría a viejecita, con arrugas y pelo gris. Yo iba a tener una bonita familia (con muchos hijos). Yo planeaba todo esto con el amor de mi vida. Yo quería tanto que fuese así que duele pensarlo”, agregó Holly.

“Pero eso es lo que ocurre con la vida. Es frágil, valiosa e impredecible. Cada día es un regalo, no un derecho. Yo tengo ahora 27 años. Yo no quiero dejar esta vida. Soy feliz. Yo debo quedarme, por mis seres queridos. Pero he perdido el control, no puedo hacer nada contra esto.

No escribo esto porque temo a la muerte. Me gusta que seamos ignorantes y no creamos que sea inevitable. A veces es duro, porque la muerte es un tabú, se trata como algo que nunca nos va a ocurrir a ninguno de nosotros. Ha sido difícil.

Pero yo quiero que la gente deje de preocuparse por las pequeñas cosas de la vida y que seamos conscientes de que todos en algún momento vamos a desaparecer, así que intenta sacar el máximo partido de la vida mientras te encuentres bien, no hagas caso a los comentarios tontos de la gente”, expresó la mujer.

La carta continúa así que puedes revisar el enlace de Facebook para seguir con el extenso escrito de Holly. No te preocupes por los pequeños detalles, Ella te asegura que vivas a tu manera.