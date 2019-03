Intentó robar a mujer que resultó ser luchadora de la UFC y recibió tremenda paliza

Polyana Viana es una talentosa luchadora brasileña de Artes Marciales Mixtas que no se ha salvado de ser víctima de la delincuencia. Un desafortunado hombre intentó robarle su celular sin imaginar que recibiría una gran golpiza. La historia se viralizó en Facebook por el inesperado desenlace.

El hecho ocurrió cuando salía de su departamento en Río de Janeiro para esperar un taxi, según informó CNN. El hombre trató de abordarla preguntándole la hora y segundos después le pidió su teléfono, diciéndole que portaba un arma. “Me preguntó la hora, lo dije y vi que no se iba… Luego me pidió el teléfono y puso su mano sobre un arma, pero me di cuenta que era muy suave”, comentó la jóven de 26 años a MMAJunkie.

Polyana comenzó a sospechar que la pistola era falsa y decidió aplicar las técnicas que tanto conoce. La luchadora de la UFC le propinó dos golpes y una certera patada al delincuente, y con ello se convirtió en su propia heroína.

El ladrón fue sometido e inmovilizado hasta que llegó la policía, quienes confirmaron que el arma no era legitima. Minutos después la joven se acercó a la comisaria a poner la denuncia y el bandido fue atendido por presentar heridas y golpes en el cuerpo. Sin duda, se llevó una gran lección.

Polyana compartió en Facebook su experiencia y fue felicitada por muchos usuarios por su valentía y dedicación para la disciplina marcial.

Dana White, presidente de la UFC, publicó en sus redes sociales una fotografía del desafortunado ladrón donde se pueden apreciar los golpes y heridas con las que quedó luego del encuentro.