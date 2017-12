Intentó darle de comer a una gaviota sin pensar que lo peor vendría después

A través de Facebook se muestra lo que le pasó a una joven que intentó darle de comer a una gaviota en una playa de Estados Unidos. Sigue leyendo.

En las imágenes, compartidas en Facebook, se puede ver a una joven ofreciéndole un poco de comida a una gaviota, sin embargo, al querer acercarse a ella, de pronto aparecieron más aves que volaron hacia la mujer para arrebatarle el pedazo de comida que sostenía en su mano.

La joven no dudó en ponerse a correr al ver que casi una decena de gaviotas iban tras de ella. Fue entonces que llegó hasta el mar y trató de ahuyentar a las aves echándoles agua, ante la risa de su amiga, quien captaba el hecho en video para luego compartirlo en Facebook.

La descripción en el video de Facebook dice: This is why you never feed seagulls (Es por eso que nunca debes alimentar aves), el clip fue compartido por Daily Mail.

La publicación de Facebook tiene 16 mil reacciones así como también más de 900 mil reproducciones por parte de los cibernautas que han comentado diferentes opiniones en la caja.