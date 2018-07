El impactante mensaje de una mujer con depresión que conmueve a miles en redes sociales

Brittany Ernsperger es una mujer estadounidense de 25 años, residente de la ciudad de Milford, Indiana, USA, que se ha convertido en la fuente de inspiración para cualquiera que sufre depresión. Ella compartió su historia en Facebook, red social en donde llamó la atención de miles de usuarios.

“Así es como se ve la depresión. No. No en los platos limpios, sino en que había tantos platos que he pasado dos semanas sin lavarlos”, empieza el impactante texto compartido en Facebook y que ha superado los 200 mil compartidos.

Según explicó la mujer en su publicación de Facebook, la depresión y la ansiedad se apoderaron de ella hasta el punto de hacer que durante dos semanas no fuera capaz de tocar las vajillas, por lo que llegó a sentirse “derrotada, inútil y perezosa”.

La mujer agregó también que se sentía mal por no cumplir otras tareas similares diarias, incluyendo el relacionarse con sus hijos. Asimismo, dijo que está dispuesta a brindarle su apoyo a quienes pasan por la misma situación, destacando que las personas que sufren depresión no son “débiles”, sino que solamente necesitan una “pausa”.

“Está bien no estar bien”, mencionó la mujer, precisando que “sufrir depresión no es una cosa mala” y que “es normal recibir ayuda para superarla”.

Mira a continuación la publicación de Facebook que ya cuenta con más de 170 mil reacciones.