Hotel campestre promociona paquetes de bodas al estilo Sheyla Rojas y Pedro Moral

La lucha entre Sheyla Rojas y Pedro Moral no tiene cuando acabar. El tema se ha convertido en tendencia en Facebook y otras redes sociales, es por esto que una empresa se ha inspirado en ellos para promocionar uno de sus paquetes.

Se trata de la Casa de Campo Cieneguilla, un centro recreacional donde también se realizan matrimonios y eventos. Es por esta razón que decidieron utilizar la coyuntura sobre la ruptura entre la mencionada presentadora y el empresario.

A través de una creativa publicación en Facebook resaltaron sus servicios y precios accesibles. “No necesitas 170 mil dólares para tener LA BODA”, haciendo referencia al fallido compromiso. “No seas como Pedrito y pregunta por nuestros paquetes”, escribieron.

La imagen ha sido compartida por cientos de personas hasta ahora, y también ha sido comentada en diferentes plataformas como Twitter, donde se popularizó gracias a Beto Ortiz, quien ‘tuiteó’ la foto causando risas a sus más de 3 millones de seguidores.

Sin embargo, en Facebook algunas personas no han tomado con gracia el asunto. “No le puedo tomar seriedad a ese negocio con este tipo de publicidad”, escribió una seguidora. Otros reaccionaron de manera positiva, “Ahora mismo voy preguntando para mi boda no vaya a ser que mi novio no quiera casarse y me salga con que no hay presupuesto”, comentó otra usuaria.