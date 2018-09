Hormigas forman islas flotantes para sobrevivir al huracán Florence

En Facebook se han propalado sorprendentes imágenes que muestran a millones de hormigas formando islas flotantes en medio de las inundaciones en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos (USA), originada por el devastador huracán Florence.

Según se ve en el video que se ha hecho viral entre los usuarios de Facebook, las hormigas se juntan en masa para poder mantenerse a flote en las aguas que inundaron localidades de ese estado tras el paso del temporal que ha dejado 31 muertos en USA.

“Para aquellos que pensaron que el huracán Florence no podría ser peor, aquí hay una pesadilla más para ustedes. Islas de hormigas en medio de la inundación”, comentó Dave Hendrickson, editor del portal de noticias Wral News a través de su cuenta de Facebook.

Millions and millions of fire ants forming islands and floating on flood waters. #HurricaneFlorencepic.twitter.com/iLZoMugmZI