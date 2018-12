Hombre se quedó dormido y amigos le hicieron una broma que jamás olvidará

Un video de Facebook ha causado gran impresión luego de que en un hombre se quedara dormido después de una ‘noche de tragos’. El joven había bebido demasiado y no contó con que sus amigos le harían un cruel broma.

En el contenido de Facebook apreciamos cómo el chico se había orinado los pantalones. Su compañero estaba registrando la escena que luego se haría viral en redes sociales.

Después de quedar privado en una cama, los muchachos decidieron echarle talco y no pudieron contener la risa al ver el resultado. El bochornoso momento ha quedado en la historia de Facebook.

La publicación de Facebook fue hecha por la página llamada Kalavera y ya tiene más de 69 mil reproducciones en Internet.

“Qué malos amigos, pero me he reído demasiado”, indicó una usuaria. “Pobre ebrio, no midió las consecuencias”, expresó otro internauta. No cabe duda de que siempre aparecen estas ‘ideas’ cuando alguien pierde el control de sí.