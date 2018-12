Hombre expuso su vida cruzando pista y perrito dio 'lección' bajando del puente

Muchas veces dicen que algunos animales hacen mejor las cosas que los humanos. Y en esta ocasión se puede ver que así es. Un hombre cruzó una pista y arriesgó su vida por no subir el puente. Un transeúnte grabó el video y lo compartió en Facebook . Rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

La grabación inicia cuando el irresponsable sujeto estaba en medio de las dos vías; después esperó que los carros no le impidan el paso. En ese momento la cámara enfocó un puente.

Desde este bajaba un can que había cruzado para no arriesgar su integridad. Esto ocurrió de noche, pero no se sabe en qué lugar. Sin embargo, el propietario del clip expresó su enojo por el accionar del ‘valiente’ chico.

La publicación de Facebook fue hecha por la página llamada ‘Soltero fiel hasta la muerte’ y ya tiene más de 22 mil reproducciones en corto tiempo.

“Hasta firulays es más inteligente que este men”, indica la descripción de este video de Facebook.