Hombre disfrutaba en una discoteca, pero su esposa le dejó un 'aterrador' mensaje

Algunos muchachos cuando asisten a una fiesta tratan de pasarla bien; sin embargo, lo que le sucedió a este hombre no fue para nada agradable. El video de Facebook se ha viralizado en Internet en cuestión de minutos.

El sujeto estaba dentro de una discoteca donde habían mujeres bailando con poca ropa. Este pensaba que no tendría problemas por grabar a una bella dama. Sin embargo, en un momento del video de Facebook aparece su esposa.

Ella vio que el caballero registraba los pasos de una sensual chica y no dudó en hacerle una seña que no olvidará nunca. El joven al ver este gesto se asustó por completo, ya que sabía que no iba a hacer un agradable desenlace.

La mujer estaba muy dolida por la actitud de su marido, por eso es por lo que le hizo saber que se incomodó con la situación. Este contenido de Facebook ha llamado la atención de todos los cibernautas.

Como podemos apreciar, el post de Facebook fue hecha por la página ‘Soltero que se respeta’ y ya tiene más de 9 mil reproducciones.