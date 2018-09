Grabaron rayo caer encima de un árbol y el sonido fue realmente espeluznante

¿Qué impresión tienes sobre un rayo? Después de ver este vídeo de Facebook ocurrirá uno de dos: los amarás por su increíble naturaleza o los odiaras por el terror que infunden. Tal vez nunca has visto o sentido uno que haya caído muy cerca y seas indiferente al tema. Pero si ya has sobrevivido a muchas tormentas y escuchar con temor las centellas estruendosas que caen fuera, seguro les tienes más respeto.

Los rayos son dignos de admirar, extraordinarios pero peligrosos en la misma intensidad o quizá mayor, especialmente si estás cerca o expuesto por completo bajo una tormenta eléctrica. Si crees ver uno venir, no habrá tiempo a nada pues viajan a 115 millones de kilómetros por hora, no alcanzará ni para decir “oh”.

Además, estas descargas eléctricas pueden ser hasta de 30 millones de voltios, energía con la que se le puede dar luz a toda una ciudad de 200 mil habitantes durante un minuto o preparar 4 mil tostadas. Adicionalmente, la temperatura al momento de su desarrollo supera 5 veces la temperatura registrada en la superficie del sol, 30 mil grados centígrados.

Si crees que aun así no es tan peligroso, pues en un día caen 17 millones de rayos en todo el mundo, siendo esto 400 descargas eléctricas por cada segundo.

De igual forma, un rayo no deja de ser un fenómeno magnífico con muchas curiosidades. En esta ocasión verás un vídeo de Facebook donde se aprecia perfectamente la caída de un rayo en tierra que atraviesa un pino alto. Lo curioso es que quien lo grabó no pensó que pudiera tener frente a su lente este evento, y el resultado fue extraordinario, aunque el sonido es tan fuerte e impactante que deja al pobre hombre gritando del susto. ¿Y a quién no?

El rayo cae justo en el árbol y rompe la corteza de este, debilitándolo y haciendo que las ramas y la copa caigan electrificadas. Solo ver el vídeo provoca escalofríos, estar presente debe ser un poco más que terrorífico. Pero no te preocupes, la probabilidad de que un rayo te caiga es de 1 entre 10 millones.

Aunque debes saber que, si vives en Estados Unidos, es una de las áreas donde caen mayormente los rayos y hay casos registrados de 400 personas al año golpeadas por uno. Y si eres hombre, preocúpate más aún, la incidencia es de 6 veces más en hombres sobre las mujeres.

Mira el vídeo de Facebook para que se te erice la piel. ¿Habrías gritado igual o mucho peor? Un vídeo fascinante sin duda.