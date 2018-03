Foto de Maluma causó sorpresa a todos los usuarios por un detalle

Facebook Viral. Maluma, el cantante colombiano, ha sido tendencia en los últimos días por un detalle que nadie pudo apreciar. ¿Qué pasó? Acá te dejamos con todos los pormenores.

El ‘pretty boy’ publicó en su cuenta una foto que fue comentado por todos sus seguidores y usuarios que circulan por Internet. Las imágenes de Facebook hablan por sí solas.

Este muchacho aparecía recostado en lo que parece ser una piscina, pero llamó la atención el cable que tenía conectado al celular, se puede observar en Facebook que estaba roto.

Las tomas han generado toda clase de reacciones entre los usuarios, y el tema ya es viral. Mientras que algunos han tomado el hecho a la broma y han gastado gran cantidad de chistes contra el cantante, otros aseguran que se trata de un simple montaje.

“Por eso me da miedo subir fotos: hay gente que las analiza peor que el FBI, es más, deberían de irse a trabajar de eso, exploten ese talento”, “Tú me rompiste el cargador…. Pero mi amor no hay problemaaaaa… ahora puedo regalar un pedacito a cada nenaaaa”, “Si a Maluma no le alcanza para comprar un cargador de celular, imagínense a nosotros”, son algunos de las respuestas que se leen en la publicación de Facebook.