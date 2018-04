Foto viral del álbum Panini ironiza con la selección de Chile

No se puede negar que en Perú se ha desatado una fiebre por el álbum Panini del Mundial Rusia 2018 ya que la selección logró la clasificación en esta contienda luego de 36 años; sin embargo, el país vecino de Chile la situación sería diferente según una foto que se ha hecho viral en Facebook.

Mientras que en Perú en los establecimientos hay escases de álbumes y figuras, o en el peor de los casos se venden a precios elevados, en Chile según esta foto de Facebook los estantes están casi intactos con este material licenciado del Mundial Rusia 2018.

Esto ocurriría, obviamente, porque Chile no clasificó al Mundial pese a ser una de las favoritas de la región tras coronarse como campeón de las dos últimas ediciones de la Copa América.

Si bien la foto es viral en Facebook no se conoce si es auténtica o no, pero ha generado un sinfín de comentarios y burlas por parte de hinchas de varias selecciones de la región en desmedro de la selección chilena que no figura en el álbum Panini.