Exagerada forma de vender de una mujer se vuelve viral en redes

Un curioso video de Facebook está dando la vuelta al mundo, aquí se puede ver a una mujer vender sus productos, pero lo más llamativo fue su forma de vender. Esto sorprendió a millones de cibernautas.

La descripción del video de Facebook indica: _“PIESFORSAAAALE!!!” This is the world’s greatest saleswoman, (la mejor vendedora del mundo). Creemos que sí, ella tiene una forma enérgica de despachar sus productos.

Como se ve en el video de Facebook, todo sucedió en la playa, siempre vemos personas vender miles de productos para que la gente se refresque.

La página UNILAD fue la encargada de subir el video a Facebook y ya cuenta con muchas visualizaciones en las redes sociales.

El video de Facebook tiene una duración de 25 segundos y causó miles de comentarios entre los cibernautas que aseguran insólito el clip.