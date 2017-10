Este perrito es el más viral del mundo y tiene 54 mil reacciones, ¿por qué?

Una página de Facebook llamada UNILAD publicó un video muy conmovedor, en este se puede ver a un perrito junto a su dueño siendo los más felices del mundo. El cariño de un ser humano hacia un cachorro es insuperable y en este clip podrás ver todo eso.

En la descripción del video de Facebook dice: ‘My human gives the best hugs, en la traducción expresa la siguiente: ‘Mi humano da los mejores abrazos’. Esto se puede ver claramente en cómo el dueño reparte los mejores ‘apapachos’ al can.

El perro disfruta mucho de esto y cierra los ojos como síntoma de que la está pasando muy bien. El video de Facebook empezó con 54 mil reacciones pero con el paso del tiempo va incrementando su viralización.

En el video de Facebook se ve que la misma página UNILAD comenta la verdadera cuenta que publicó este corto y es la página de Instagram llamada ‘layla the blonde spaniel’.

No cabe duda, cuando tratamos con amor a nuestras mascotas, ellas lo sienten y se puede ver reflejado rápidamente en sus gestos. No queremos más canes maltratados y olvidados a su suerte.

Te dejamos con las mejores imágenes de este gran gesto por parte del dueño de este animalito. Comparte en tu muro de Facebook esta nota para que otras personas lo puedan ver.