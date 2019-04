Esta es la historia detrás del baile viral '#MeToo' que se convirtió en meme

En las últimas semanas se ha popularizado en Facebook un video en el que se ve a una estudiante reclamar a través de un curioso baile en una protesta del movimiento #MeToo de México. El video se convirtió en ‘meme’ bajo el nombre de “Terrible. Bailemos” y muchos lo han compartido.

Sin embargo pocos conocen la historia detrás de esta protesta y las razones que motivaron a la protagonista a expresar su enojo a través de tan curioso baile.

Cabe resaltar que la protesta se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Lugar donde el movimiento #MeToo se dio cita para exigir el despido de un profesor que había sido acusado por varias alumnas de acoso sexual.

Esta semana, Daniela del Río, la protagonista del video, publicó en sus redes sociales un serie de videos en los que explica los motivos que la llevaron a participar, motivada por todos los comentarios y memes de los que fue víctima después de la divulgación del clip en Facebook.

“Mi cuerpo es una herramienta que uso para expresar lo que siento, todo lo que me enoja, lo que me da ira. Lo que hice no sólo fue bailar: es vogue. El vogue es político. Y bailé por todo el legado de mujeres, todos los que han sufrido. Bailé con todo ese fuego en mi sangre y en mi cuerpo.”, explica.