Facebook viral: ellas fueron las 10 chicas PlayBoy que 'cautivaron' a Hugh Herfner

En horas de la madrugada se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de una leyenda en la industria de la revista. Hugh Hefner, estadounidense magnate y jefe de Playboy, cayó en su mansión debido a un paro cardíaco que hizo que su cuerpo deje de funcionar. Ahora, en Facebook se hizo viral las despedidas de las chicas que, en algún momento, pasaron por los ojos de este señor.

Tal como lo mencionamos, el mundo del Internet y en las redes sociales ha sentido mucho la pérdida de este hombre que fue la ‘inspiración’ para muchas portadas de revistas en todo el mundo y la persona encargada de instaurar el modelo ‘hot’ en el papel.

Una de las chicas más aclamadas por los fans al ser una de las protagonistas del programa de E! Entretainment ‘Girls at the Playboy Mansion’ y exnovia del buen ‘Hef’, Kendra Wilkinson, afirmó sentirse muy apenada por la situación ya que él “él cambió mi vida. Me hizo la persona que soy hoy”.

Por otra parte, otras señoritas utilizaron sus respectivas cuentas de Facebook y Twitter para decirle adiós al mítico ‘macho alfa’, entre estas están Jenny McCarthy, Aubrey O’Day, Nancy Sinatra y hasta la mismísima Kim Kardashian, la cual dijo que “se encontraba muy honrada de haber sido parte del equipo Playboy y también por haber sido escogida por Hugh para ser portada de la revista en una ocasión”.

“¡Gracias por escogerme y llevarme al mundo mágico de Playboy! No puedo parar de llorar y no puedo imaginar cuántas conejitas están llorando también por ti. Eres un clásico y siempre estaré agradecida por tu bondad”, acotó la hermosa Carmen Electra que protagonizó algunas de las portadas más increíbles de todas.

Ahora vamos a la pregunta, ¿cuántas chicas han pasado por los ojos de Hugh Hefner? La cifra no es exacta para nadie pero lo que sí te podemos confirmar son a estas 10 hermosuras que han llegado a estar en portada de las respectivas ediciones de la revista y que posteriormente quedaron en la historia. ¡Adiós Hugh!