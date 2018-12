Se divorciaron tras 20 años de casados, se juntaron esta Navidad y sucedió lo impensado.

Jeffrey Agan, de 52 años, y Lorrie Agan, de 51, se casaron en 1989 y permanecieron juntos durante más de 20 años. Fruto de esta relación, tuvieron ocho hijos. Sin embargo, en 2014, su lucha constante los condujo a la separación, y decidieron divorciarse.

La distancia desgarró a su familia. “Pasaron los años, con peleas y comentarios deslumbrantes que se libran desde ambos lados”, contó Jeffrey Jr., hijo de ambos, mediante sus redes sociales. El adolescente se refugió en la poesía, en el gimnasio y sus amigos.

Su padre, en tanto, comenzó a meditar y encontró fuerza en la naturaleza y el autoempoderamiento. Tras varios meses, la pareja comenzó a hablar de nuevo y decidió darse una oportunidad.

La familia se reunió para la Navidad, donde Jeffery había preparado un regalo muy especial: le pidió a su hijo que escribiera un poema para hacerle saber lo contento que estaba de tenerla de vuelta en su vida, pero tenía algo más.

La mujer leyó el poema en voz alta, y al final, Jeffery le dejó una pregunta: quería saber si volvería a casarse con él. Lorrie saltó de su silla para decirle sí. Ambos se abrazaron mientras la familia captaba la romántica escena.

El gesto ha sido visto más de 9 millones de veces en Facebook. “Mis padres estuvieron casados ​​por más de 20 años, se divorciaron, pelearon mucho, fueron a trabajar en sí mismos. Años después, comienzan a salir y a partir de ayer, esto sucedió”, escribió su hijo. Los Agans están encantados de estar de nuevo juntos como familia.

“Esta es una gran bendición para mi familia, que ha sufrido años de división”, continuó. “¡Una familia, entera otra vez, no podría desear nada mejor para Navidad!”.

My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;



Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4