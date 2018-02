Facebook Viral: depilaron con cera cejas de niña de 2 años en guardería en Washington

Un nuevo caso se ha convertido en viral en redes sociales. Esta vez, la historia de una pequeña de tan solo dos años de edad, que fue depilada en una guardería en Washington (Estados Unidos), ha consternado a miles de usuarios en Facebook. Sigue leyendo.

La denuncia fue hecha por su madre, Alyssa Salgado, quien según explicó en un post de Facebook, dejó a su pequeña en una guardería del Boys and Girls Club of Benton and Franling Counties. Sin embargo, cuando fue a recogerla, notó una zona roja entre las cejas de su hija, y el vello había desaparecido.

La madre decidió entonces hacer una denuncia pública en Facebook. En esta red social, publicó fotos de su hija antes y después de la presunta depilación de cejas de la menor.

Salgado contó en Facebook que en un inicio pensó que era “rasguño”, pero cuando llegó a casa, se dio cuenta que las cuidadoras “decidieron depilar con cera” a su hija. Agregó que se puso en contacto con la directora del centro.

De acuerdo a la denuncia en Facebook, la directora se burló de ella y le dijo que se trataba de “un montón de mentiras”.

No obstante, no es el único caso de depilación con cera a un menor en esta guardería de Estados Unidos. Glenda Maria Cruz, madre de otro menor también denunció en Facebook, que su hijo parecía haber sido depilado el mismo día que la hija de Alyssa Salgado.

Las autoridades en Washington investigan estos hechos. Mientras tanto, la comunidad en Facebook se ha mostrado indignada y sorprendida por este caso de depilación a menores de edad.