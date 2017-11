Curioso baile por Navidad se está volviendo viral a nivel mundial

VIRAL | Facebook Video. En los últimos días viene circulando un curioso baile que se ha vuelto popular en las redes sociales, aquí aparece un muchacho que mueve bien la cintura con una canción que al parecer suena como navideño.

En la descripción del video de Facebook aparece lo siguiente: ‘who else is hyped for Christmas’ haciendo referencia a que ya se acerca Navidad y todos ya están hablando de eso.

El video de Facebook está aumentando en reproducciones y en reacciones, 6 millones y 77 mil respectivamente. Las veces compartidas son 40 mil y se espera que siga creciendo.

La publicación fue compartida por Curtis Lepore, que es un reconocido influencer americano, que siempre obtiene mucha interacción con su público virtual.