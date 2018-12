Joven termina primero en una carrera, pero impensado descuido lo convierte en la burlas de las redes sociales

El inesperado desenlace que tuvo la categoría Sub-23 del Campeonato Europeo de Campo a Través en Tilburg, Holanda, obtuvo gran popularidad en plataformas como Facebook tras convertirse en el escenario de un curioso accidente protagonizado por el ganador de la competencia. La grabación de lo ocurrido se hizo viral en redes sociales.

El clip es protagonizado por Jimmy Gressier, un joven atleta francés que se llevó el oro por segundo año consecutivo y que fue filmado durante su triunfal llegada a la meta. Desafortunadamente, el corredor cometió un ligero descuido que lo convirtió en víctima de burlas de los usuarios de redes como Facebook.

Verás en el clip que Gressier se acerca a la meta con una bandera de Francia en cada mano e intenta imitar una conocida celebración característica de futbolistas. Esta consta de arrojarse al suelo de rodillas y deslizarse la máxima distancia posible; no obstante, la extremidad inferior del joven se quedó atascada en el suelo debido a la presencia de barro, causando que toque la cinta de meta con su rostro.

La curiosa escena pudo ser registrada en video y fue compartida en redes sociales como Facebook, causando todo tipo de comentarios entre los internautas por las reacciones de los comentaristas del evento deportivo, quienes no pudieron evitar reírse ante lo ocurrido.

The celebration didn't go according to plan but his performance was brilliant!



Jimmy Gressier produces a front-running display to defend his title in the U23 race at the SPAR European Cross Country Championships. #Tilburg2018pic.twitter.com/GHuBSOya6w