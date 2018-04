Comió una rodaja de limón creyendo que era una galleta y su inesperada reacción sorprendió a miles

Un impresionante video viral de Facebook demuestra la reacción que puede llegar a tener alguien que consume un alimento con un sabor tan fuerte como el del limón. Sigue leyendo y conoce el desenlace de esta grabación que ya cuenta con más de 19 mil reproducciones.

Sucede que, en algún momento de nuestras vidas, hemos comido algo que no habíamos probado antes y puede haberse terminado convirtiendo en nuestro alimento preferido; no obstante, hay ocasiones en donde lo probado no nos agrada para nada, haciendo que reaccionemos de diversas formas cuando llega a nuestro paladar.

Este fue el caso de una señorita de procedencia asiática quien, aparentemente, probó una rodaja de limón sin saber lo que era.

Esto se debería a que vio a su amiga comiendo una de estas muy tranquilamente, cosa que sorprendió a los usuarios de Facebook.

Sin embargo, lo más impactante fue la forma en la que la segunda protagonista de este viral de Facebook reacciona cuando empieza a comer la rodaja.

Luego de ponerla en su boca, ella empieza a hacer gestos bastante inusuales que han generado tanto asombro como risas. Y es que como podrás ver, su rostro hace unos movimientos bastante extraños.

Haz clic aquí para ver el registro de Facebook y sorpréndete con lo acontecido en este video viral.