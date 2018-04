Chilenos se ríen de peruanos con singular foto de álbum Panini

Desde el pasado 22 de marzo, fecha en que salió a la venta el álbum Panini del Mundial Rusia 2018, miles de personas en el Perú y otros países de la región hacen denodados esfuerzos para conseguir ya sea un ejemplar del mismo o un paquetón de figuritas. Ante esa realidad, varios usuarios de las redes sociales, especialmente en Facebook, no han parado de publicar memes para burlarse de la mala fortuna de aquellos que todavía no han podido conseguir su coleccionable.

Y es que Facebook ha sido la plataforma preferida por los cibernautas para presentar sus quejas por la falta de stock del álbum Panini en los diferentes puntos de venta establecidos en la capital y otras provincias de la República. Algunos usuarios indicaron que llevan esperando más de 10 días por un álbum y en las tiendas autorizadas solo les responden que todavía no llega el nuevo lote.

Así, y conscientes de esa realidad, en Chile se ha hecho viral en Facebook una imagen que ha generado mucho malestar en aquellos peruanos que todavía no han podido conseguir el álbum Panini. En la imagen, publicada originalmente en Instagram, se aprecia el mostrador de una conocida tienda por departamento con una gran cantidad de álbumes y paquetones de figuritas.

La persona que tomó la foto, en tono de burla, colocó la siguiente leyenda a modo de hashtag: #MientrasTantoEnChile, como dando a entender de que en su país sí hay álbumes y paquetones de sobra como para comprar y coleccionar. La publicación que se viralizó en Facebook ha generado todo tipo de reacciones de parte de peruanos y chilenos.

Esta es la foto con la que los chilenos se burlan de los peruanos porque en su país sí hay álbumes en cantidad (Facebook)

Es más, algunos peruanos contestaron a los sureños y les indicaron que los álbumes Panini no se venden en su país por el simple hecho de que su selección no estará presente en el Mundial Rusia 2018, y por ello la expectativa por coleccionar la pieza no es tan alta como sí lo es en el Perú.

La Selección Peruana se clasificó al Mundial Rusia 2018 luego de vencer en el repechaje a Nueva Zelanda por 2-0 en Lima. La bicolor logró su pase a la cita ecuménica después de 36 largos años de ausencia.

Chile, por su parte, quedó fuera del torneo tras perder ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.