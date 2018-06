Cacatúa asombró a todos los visitantes de un parque por esta inusual razón

Los visitantes de un parque se quedaron impresionados, pues nunca imaginaron que al llegar a este lugar se encontrarían con una inusual sorpresa. En una banca se toparon con una cacatúa blanca parada sobre el espaldar; sin embargo, lo más llamativo iba a pasar en unos pocos segundos. El video de Facebook enseña que la naturaleza siempre nos enseña demasiado.

Como se ve en las imágenes de Facebook, este animal miró a un perro y después el ave comenzó a ‘ladrarle’ al pobre can que no sabía qué sucedía. Sí, el pájaro empezó con unos sonidos similares a los del cachorro. Todo el público que estaba allí no podía creerlo y hasta se rieron por el increíble parecido.

Los niños son los más alegres con esta situación, pues jamás en su vida habían oído algo similar. Varias personas registraron con su cámara este momento por si nadie confiaba en sus palabras. Al final el video de Facebook termina con el fuerte ladrido.

La publicación de Facebook fue hecha por la página llamada ‘NTD Life’ y ya tiene más del millón de reproducciones. Además, la cantidad de reacciones superaron las 50 mil y las veces compartidas son más de 49 mil.

Algunos cibernautas indicaron que esta cacatúa tiene la facultad de repetir todo lo que escucha; seguramente, imitó lo que hacía el perro y trató de plasmarlo igual. Te dejamos el increíble clip de Facebook.