Bromeó que le disparaban y todo se salió de control

Un chocante video de Facebook fue compartido en redes sociales y ya ha sorprendido a más de 4 millones de usuarios. En imágenes podemos ver cómo un hombre bromea que le disparan y transeúntes se asustan; sin embargo algo salió mal. Te invitamos a ver la galería.

Varios peatones se asustaban de esta aterradora escena y simplemente huían del lugar, esto con la finalidad de no ser una víctima más. Hasta que llegó un extraño hombre como se ve en el video de Facebook.

El bromista decidió presentar otra vez su show; sin embargo nunca pensó que este raro sujeto sacaría su arma y dispararía ante el agresor. El amigo del cómico recibió un balazo y cayó al suelo.

Todo se salió de control y terminó en una tragedia, no se sabe realmente si este video sería un show completo. Pero si no es así, no se puede repetir esta alarmante escena. El video de Facebook fue publicado por la página Lifehackme.

¿Real o falso el video de Facebook? Tú tienes la última conclusión para este video que superó las 7 mil reacciones en esta red social.