Intenta besar a su acompañante por la llegada del 2019 y termina pasando la vergüenza de su vida

La curiosa escena protagonizada por una pareja holandesa durante las celebraciones por el Año Nuevo obtuvo gran popularidad en redes sociales por su inesperado desenlace. La grabación se viralizó rápidamente en Facebook y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

El video, que corresponde a una transmisión en directo para la TV del mencionado país, nos deja ser parte del preciso instante en el que el joven se acerca a la señorita para darle un beso. Desafortunadamente, la reacción de la mujer se hizo tendencia en plataformas como Facebook, aunque por el motivo menos pensado.

Y es que tras darse cuenta de las intenciones de su acompañante, ella retrocede poniendo en su rostro una gran expresión de disgusto. La grabación culmina con la pareja mirándose por algunos segundos mientras la joven opta por mirar al suelo.

La publicación del clip generó ocurrentes comentarios entre los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en bromear sobre la escena que acumula millones de reproducciones en redes sociales. “Lo bueno es que no hay forma de que su 2019 empiece peor”, escribió un internauta.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W