Araña gigante se posó en su puerta, trataron de sacarla y ocurrió lo impensado

Una pareja de Australia se ha convertido en la protagonista de una impresionante historia de Facebook. ¿El motivo? La espeluznante escena que encontraron en su cocina cuando se disponían a preparar la cena. ¿Qué pasó? Conoce a continuación todos los detalles de este material que se hizo viral rápidamente.

La publicación fue hecha por Lauren Ansell, una mujer residente de Queensland, quien no dudó en registrar la inquietante escena. Y es que el arácnido no lucía peligroso, pero no tuvo la mejor de las reacciones cuando la joven pareja intentó retirarla del vidrio.

La misma usuaria de Facebook se explicó: “No queríamos matarlo, pero al insecto no le gustó la idea de que intentáramos moverlo”.

A pesar de lo anterior, la mujer llegó a encariñarse con el insecto protagonista de esta historia de Facebook. Y es que según dijo, se animó a llamarla ‘Aragog’ en una clara referencia a la popular saga de películas ‘Harry Potter’.

Poco tiempo después, la atemorizante ‘amiga’ de Lauren desapareció. “Se fue hacia el jardín y desde entonces no la hemos visto”.

Según parece, ‘Aragog’ pertenece a la familia de las arañas cazadoras, tipo de arácnido que se caracteriza por poseer patas bastante largas; sin embargo, no es considerada una especie mortal, pero sus picaduras pueden llegar a ser terriblemente dolorosas.

