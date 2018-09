Aprendía a conducir y jamás imaginó que terminaría de esta forma

Lo que apuntaba a ser una sencilla clase de manejo terminó de la peor forma posible cuando el vehículo terminó dentro de la piscina de un centro comunitario en Montgomery Village, Estados Unidos. La historia se compartió en Facebook y llamó la atención de una gran cantidad de usuarios.

Todo empezó cuando un hombre y una mujer, de entre 50 y 60 años, iban en el auto y en el estacionamiento del club. Se desconoce quién iba detrás del volante o quién le enseñaba a quién, pero sí se dio a conocer que, de un momento a otro, los presentes del establecimiento fueron sorprendidos por la interrupción del coche que atravesó el alambrado que separa la piscina de la calle.

Las fotografías del insólito hecho publicadas en Twitter, y compartidas posteriormente en Facebook, dejan ver las marcas que dejó el vehículo sobre el césped antes de terminar bajo el agua.

~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J