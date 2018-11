Abuelita balancea a su perro en columpio y video enternece a miles

En redes sociales circula un simpático video donde una abuelita va al parque para que su perro juegue en el columpio. Alguien grabó el pequeño material y lo posteó en Facebook.

Con el pasar de las horas el video fue tan visto que la reconocida página de virales llamada 9GAG compartió el contenido en su cuenta y ya tiene miles de reproducciones.

Como se ve en el clip de Facebook, el perro sube al juego mientras que la anciana lo balancea. Todos son felices en ese momento y así lo hacen notar los usuarios quienes quedaron encantados.

No se tiene mucha información del acontecimiento; sin embargo se cree que es en USA. “Where do you see yourself in 50 years?”, apareció en la descripción y en español dice: “¿Dónde te verás a ti en 50 años?”. La respuesta sale en la pantalla.

Muchas personas, en Facebook, creen que cuando sean adultos mayores tendrán todo el tiempo para poder dedicarle a sus seres queridos. Y más a sus mascotas.

Comparte este material que viene popularizándose en Internet y que ha causado gran impacto en redes sociales.