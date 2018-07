Abuelitas y su divertida forma de tomar fotos con su celular

La tecnología es una gran aliada para muchos; sin embargo, para otros puede ser muy complicada. Un par de simpáticas abuelas de Argentina protagonizaron un divertido video viral de Facebook sin querer al intentar tomar una fotografía.

El video viral comienza con la visita de las ancianas a la Basílica de Lujan, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, y una de ellas quería capturar el bello e imponente atractivo turístico con su smartphone.

Sin embargo, las protagonistas del video viral del momento en Facebook no se percataron que habían activado la cámara de su dispositivo en modo selfie y no entendían porqué no lograban enfocar lo que deseaban.

“¿Por qué no me saca lo que estoy enfocando? Saca al revés”, dice una de las señoras de lentes y cabello blanco, mientras sin saberlo graba absolutamente todo lo que enfoca la cámara delantera de su dispositivo.

Unos segundos después aparece en escena su compañera de cabello rojizo, quien comienza a moverse con el teléfono y logra acertar hacia lo que querían fotografiar pero seguían grabando en modo selfie.

Junto a ellas pasaban muchas personas, incluso se observa a un policía mientras las simpáticas abuelitas insistían que la cámara de su smartphone apuntaba a cualquier cosa y no les dejaba tomar la foto que querían.

Si bien la mujer de cabello rojizo logró acertar el lugar exacto que querían capturar con su dispositivo, al final las protagonistas del video viral de Facebook se rindieron y pidieron la ayuda de dos jóvenes que se encontraban en el lugar.

“Chicos, chicas, conocedoras la materia. ¿Cómo se saca la foto?”, dijeron las carismáticas señoras, a lo que una joven de cabello negro toma el teléfono y rápidamente se percata que estaba grabando en modo selfie.

