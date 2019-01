Abuelita le rezó durantes años a pulsera de RBD pensando que eran personajes divinos

10.01.2019 / 10:20 AM

Facebook Viral. Una anciana estuvo rezando sin parar a una pulsera de Rebelde por años sin darse cuenta. La mujer no conocía de estos personajes y su nieto fue el que compartió las imágenes.

Gracias a su ‘sangre’ nos pudimos enterar de que esta tierna viejecita le había estado rezando a personajes como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christopher Uckerman y Chstian Chávez.

Ella imaginó que estas imágenes eran de santos y vírgenes; esta historia se remonta hasta la Navidad del 2017 y nuevamente ha toma fuerza en redes sociales por el curioso relato.

Este chico también compartió fotos con su abuelita y se veía muy bien en compañía de esta anciana.

Me fijo en la pulsera de mi abuela y le pregunto que de qué es.

Me dice que de santos y vírgenes, que la tiene hace años.

Me estoy muriendo de la risa. pic.twitter.com/8P0W5FICcv