Abuela se quedó profundamente dormida y su nieto hizo lo impensado

Un insólito viral se viene popularizando en Internet. El joven que aparece en la grabación de Facebook ha desatado una ola de comentarios, su comportamiento fue muy criticado. Aquí te contaremos todos los detalles de este incidente.

Al inicio de la grabación de Facebook vemos a una abuela durmiendo muy cómodamente en el rincón de un mueble; sin embargo, en un momento puntual apareció un muchacho para hacerle una cruel broma.

El joven le entregó a la anciana, un zapato. La mujer apenas se estaba levantando y pensó que esto era un teléfono. Ella ‘contestó la llamada’, ya que cayó en la trampa de su nieto. Después de unos segundos, como se ve en Facebook, ella se da cuenta del detalle.

De pronto todos los participantes de esta escena empezaron a reírse ante la mirada desconcertante del adulto mayor. El video de Facebook dice: “no sean así con la doña”. Rápidamente los usuarios se manifestaron en la caja.

“Qué falta de respeto la de este muchacho, no me parece divertido”, expresó una cibernauta. Otros internautas no se dejaron de ‘rodeos’ y aseguraron tomar medidas más drásticas si estuvieran en el lugar de la señora.