4 videos de niños que 'desaparecen' y sus reacciones causan furor en la red

Un nuevo challenge está ‘inundando’ las redes sociales y roba miles de sustos a los más pequeños de la casa. Niños ‘desaparecen’ y sus reacciones han sorprendido a todos los cibernautas de Facebook, Twitter, entre otros sitios web.

El reto viral consiste en hacer creer a los que, de manera mágica, poniéndoles una cobija encima y luego quitándose rápidamente se vuelven invisibles. Varios muchachos se la creyeron y todo fue compartido en Facebook.

Aunque parece de lo más ilógico y hasta ridículo, los juveniles creen lo que está sucediendo, ya que los involucrados en la broma actúan como si de verdad hubieran desaparecido.

En un principio parece muy divertido; sin embargo, el momento crucial del ‘challenge’ llega cuando alguien se toma una foto junto al niño para demostrar que no se ve. Pero la imagen es captada con anterioridad: sin el niño presente, en la misma posición y dejando el espacio en el que el ‘desaparecido’ tendría que estar.

De este modo, los menores comienzan a desesperarse y pensar que nunca volverán hacia atrás por lo que su llanto y gritos de horror no se hacen esperar. El desafío culmina cuando la víctima es cubierta para ‘volver a la normalidad’.

So we saw this challenge on twitter how this family told there brother he disappeared and we wanted to try it out on my little cousin,he got so scared pic.twitter.com/jZMhun6Cbn