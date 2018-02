Se colocó una mascarilla y lo peor vino cuando se la retiro

Viral. Para no creerlo. Los tutoriales de belleza femenina son sumamente populares en las redes sociales como YouTube, por lo que no es de extrañar que numerosas jóvenes intenten imitarlos, aunque a veces no todo sale tan bien como algunas chicas podrían esperar. Así lo evidencia este video que se ha hecho viral en Facebook.

Una grabación que se ha hecho viral a través de Facebook registra la divertida y dolorosa experiencia de una muchacha de Filipinas al retirarse una mascarilla de carbón del rostro. Ella recibió como regalo una mezcla a base de carbón para eliminar las espinillas y de la emoción ni siquiera leyó las instrucciones.

Genella Pabianes aseguró que tampoco le preguntó nada al amigo que le regaló los sobres con la mezcla y que solo corrió a usarla lo más rápido posible. La joven, de 22 años, dejó secar la mascarilla por 15 minutos y cuando iba a retirarla se dio cuenta de que estaba pegada a sus cejas. El video es viral en Facebook.

Mark, el hermano de Genella Pabianes, la empezó a grabar mientras se quitaba la mascarilla. El hombre comenzó a burlarse del sufrimiento de la joven, quien se reía y lloraba al mismo tiempo. Al final del video que se ha popularizado a través de Facebook se ve que ella terminó sin parte de cada una de sus cejas.

De acuerdo con la descripción del video que se ha hecho viral en Facebook, Genella, a quien cariñosamente llaman ‘Mikay’, tuvo que afeitarse el resto de las cejas para que volvieran a crecer a la par. Asimismo, admitió que se quedó llorando por este incidente que ha generado todo tipo de comentarios en la red.

Sobre lo ocurrido, la joven aseguró que “fue algo divertido y sensible”, y admitió que todo se debió a su _*“estupidez“_, pues primero debió haber leído las instrucciones. “La lección es que siempre se deben revisar e investigar los cosméticos antes de usarlos”, concluyó ‘Mikay’, la protagonista del video en *Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: