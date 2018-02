¿Captan espeluznante actividad paranormal en una escuela de México?

Viral. Para no creerlo. En un video de Facebook se afirma que una presencia paranormal se hizo presente en una escuela de México durante una reunión de unos estudiante que hablaban sobre ellos, este se ha hecho popular en las redes sociales. Sin embargo, hay muchos internautas que ponen en duda la veracidad de lo ocurrido en este video.

Como se ve en las imágenes que se han hecho viral en Facebook, un grupo de al menos seis jóvenes se reunieron en uno de los ambientes de su escuela en México para relatar todo lo que sabían alrededor de una presencia paranormal que se había registrado en varios oportunidades al interior del centro educativo.

“A mi me dijeron que, mi abuela la conocía para esto, me dijo igual que era así como que morenita, grandota, tal como me la describió la maestra de laboratorio. Mi abuela la conoció y todo, hasta me dijo como se llamaba, se llamaba Lupita Jordan… y este…”, se escucha decir a la joven en el video viral de Facebook.

Tras el relato de la joven que no aparece en el video viral de Facebook, las luces del salón de la escuela en México se apagan repentinamente desencadenando el pánico del grupo de jóvenes que hasta ese momento escuchaban atentamente el relato de su compañera sobre los sucesos paranormales ocurridos en este colegio.

La veracidad de este video ha sido cuestionada por varios internautas de Facebook. Tal es el caso de uno de ellos que afirma que todo se trataría de un burdo montaje. Cuestionan sobre todo que uno de los jóvenes tenga entre sus manos una linterna sin saber que ocurriría un suceso paranormal segundos después.

Juzgue usted mismo.