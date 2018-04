Conductora de TV olvida retirar esto de su cabello y pasa vergüenza

Las consecuencias de encontrarse distraído en el trabajo pueden ser muy costosas y más aún si se está en directo en pleno noticiero. La siguiente escena compartida en Facebook muestra un capítulo engorroso para una conductora de TV británica. El video se ha hecho viral entre los usuarios de esa red social.

Kate Garraway, presentadora del noticiero Good Morning Britain de la cadena del Reino UnidoITV, olvidó quitarse un rulo (rulero) de su cabello antes de aparecer frente a las cámaras, según se ve en Facebook. Ella comentaba las noticias cuando inspeccionó su cabellera en mitad del espacio televisivo y extrajo el instrumento.

Al notar que no había retirado el rulo (rulero) de su cabello en plena transmisión del noticiero no le quedó más reírse y bromear con sus compañeros de la mesa de conducción. La situación y la chistosa reacción de la conductora de Good Morning Britan se han hecho viral en entre los usuarios de Facebook.

“¡Y me preguntaba qué cosa me estaba picando!”, se escucha decir entre risas a Garraway en el clip que ha sido masivamente compartido por los usuarios de las distintas redes sociales. “Al menos no fueron liendres”, bromeó una internauta que comentó el video que se ha hecho viral en la red social de Facebook.