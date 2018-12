Soldado vuelve a casa luego de 9 meses y la conmovedora reacción de su hermano menor se hace viral

Quienes tienen familiares en el ejército son conscientes de que existe la posibilidad de que no los vean por largos periodos de tiempo. Esto origina que las reuniones ocasionales que tienen se conviertan en momentos muy esperados y únicos. Prueba de ello, un cautivador video que se ha viralizado en Facebook y que viene generando diversas reacciones entre los usuarios de Internet.

La escena toma lugar durante el día en que Manuel Rubio, integrante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, llega a su hogar luego de 9 meses; sin embargo, la familia decidió sorprender al hermano menor del joven, quien no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. El material causó furor en Facebook.

Es así que, tras hacer que el niño salga de casa, logran hacer que ambos protagonistas se encuentren. “¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí!”, empieza a gritar el menor segundos antes de saltar a los brazos de su hermano, sin poder evitar llorar de la emoción.

El instante fue registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales como Facebook por la emotiva reacción del pequeño.

This kid had NO idea! pic.twitter.com/dFpKpml0cZ