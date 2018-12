Sabía que moriría pronto y decide dejar 14 regalos de Navidad para su "nieta"

El noble gesto de un hombre que dejó regalos para su pequeña vecina antes de morir emocionó a miles en redes sociales.Su historia se compartió en Facebook y se viralizó rápidamente entre los usuarios de la popular red social.

Se trata de Ken Watson, un anciano de 87 años que vio crecer a la hija de su vecino y que había escondido en secreto los regalos para la niña, los cuales serían entregados después de su muerte.

Sucede que hace casi 4 años, Owen Williams y su esposa Caroline se mudaron a una nueva casa en Gales. Ese día, por primera vez, vieron a su vecino, Watson, quien trabajaba en ultimar detalles de la que sería su nuevo hogar.

La pareja llegó a entablar una gran amistad con el anciano, quien pasó a convertirse en un abuelo para Cadi, hija de la pareja a la que vio crecer durante sur primeros años de vida.

Lamentablemente, Ken falleció en octubre pasado, causando una gran pena en la familia. Sin embargo, el hombre demostró el gran afecto que sentía por su “nieta”, a quien sorprendió de la forma menos pensada. Su acto conmovió a los internautas de Facebook.

Y es que cierto tiempo después de la dolorosa pérdida, la hija de Watson apareció en la puerta de los Williams con una bolsa de plástico grande. “Pensé que era basura que me iba a pedir que tirara”, contó.

No obstante, se trataba en realidad de una bolsa con 14 regalos de Navidad para la pequeña Cadi, teniendo como objetivo ser entregados cada año hasta que cumpla 16.

Los protagonistas de esta historia viral de Facebook creen que Ken planeó esto debido a que era consciente de que no le quedaba mucho tiempo.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for our daughter for the next thirteen years. pic.twitter.com/6CjiZ99Cor