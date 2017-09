Publicó fotos del crecimiento de su pollito y no creerás cómo terminó todo

Una mujer decidió subir fotos a Facebook de todo lo que pasaría con su pollito desde que nació hasta el final, el último día te sorprenderá realmente. Las imágenes hablan por sí solas.

Se puede apreciar cómo el pollo crece y se vuelve un gallo. La publicación de Facebook ha llegado a más de 2 mil fotos en dos horas y se espera que siga creciendo. ‘La Casa del Curioso Haradak’ subió las imágenes de este hecho.

El final de esta historia es muy triste, pues se ve a la mujer tomando un caldo de su propia ave. En la publicación de Facebook, la chica agrega un emoticono de lamento por lo sucedido.

Rápidamente los usuarios no esperaron en comentar este hecho, pues ha dejado a miles de personas con una enorme sorpresa. Uno de los comentarios de Facebook dijo: ‘eso me paso con mi gallo jejeje, regresé de la escuela y de almuerzo hubo caldo. Después de almorzar fui a ver al ave y ya no estaba’.

