Profesora contó un triste recuerdo de Navidad y sus alumnos le prepararon emotiva sorpresa

Una clase de estudiantes de secundaria decidió “adoptar” a su profesora, K. Wharton, luego de que ella les contara que pasa la Navidad llena de tristeza y sola.

“Mis padres y mi única hermana han fallecido. No tengo familia inmediata. Tengo algunos primos, pero no estamos muy cerca”, contó la educadora de Texas.

Ante esta revelación desafortunada, una de sus estudiantes, Belinda Ramírez, de 16 años, organizó una sorpresa. Con la ayuda de sus compañeros de clase, planificó una pequeña reunión de Navidad en el último día del semestre.

“Nos juntamos para sorprender a nuestra profesora, que generalmente pasa la Navidad sola. Realmente son pequeñas cosas”, escribió la adolescente en sus plataformas sociales.

El video de la emotiva reunión se volvió viral y ya registra más de 100 mil reproducciones en poco menos de una semana. “Por mucho que a la profesora Wharton le encantaría recibir regalos y cartas, preferiría que la generosidad vaya a una causa más grande”, agregó la alumna.

La buena causa es hacer donaciones a la American Cancer Society o simplemente “llegar a otras personas que están solas, eso puede tener un impacto en nuestro mundo”.

so we all got together to surprise our professor who usually spends christmas alone. it really is the little things.