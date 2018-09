Presentadora de noticias tuvo que anunciar el fallecimiento de su propia hija e hizo esto

Por:

Informar sobre el fallecimiento de una o varias personas nunca es sencillo para quien trabaja en un medio de comunicación. Teniendo esto en mente, ¿puedes imaginar lo que implica el tener que dar a conocer sobre el fallecimiento de tu propia hija? Lamentablemente, esto fue lo que tuvo que hacer una periodista de Dakota del Sur, en Estados Unidos. El video del hecho se compartió en Facebook e inspiró a que una gran cantidad de usuarios compartan mensajes de aliento.

Se trata de Angela Kennecke, una presentadora de televisión que se enteró de forma trágica que su hija de 21 años había fallecido tras sufrir una sobredosis por fentanilo, droga hasta 100 veces más potente que la morfina.

“La epidemia de opiáceos ha llegado a casa de una manera trágica y devastadora para mí”, dijo la protagonista del material viral de Facebook, agregando que la noticia la dejó en shock. _“La pérdida de un niño, especialmente de una manera repentina e impactante, ha puesto patas arriba mi mundo” _, señaló.

La presentadora dijo conocer que Emily Groth, su hija, consumía alguna sustancia, pero que ignoraba exactamente cuál. Junto a su esposo habían contratado a un experto en adicciones con miras a iniciar un tratamiento, pero no llegaron a tiempo. _ “Nos encontramos un sábado y la intervención estaba planeada para el sábado siguiente. Mi hija murió en un miércoles. No tuvimos oportunidad de ayudarla de verdad”_ .

_“Estoy lanzando una petición personal para terminar con el estigma que rodea la adicción y pedir acciones para terminar con la crisis de los opioides” _, escribió la reportera posteriormente en su cuenta de Twitter.

I'm issuing a personal plea to end the stigma surrounding addiction and a call for action regarding the opioid crisis! pic.twitter.com/Ayxlf43UQm