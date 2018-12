Policía salva a un perro atrapado en un lago congelado y se gana la admiración de las redes sociales

El rescate de un pequeño perro que había quedado atrapado en un lago congelado de Turquía fue registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. Las conmovedoras imágenes se compartieron en Facebook y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios de la popular plataforma.

La grabación nos deja ver que un buzo de la policía ingresa a las heladas aguas para rescatar al cachorro que había quedado atrapado tras resbalar a través del hielo agrietado. Al darse cuenta de lo que ocurría, algunos lugareños de la provincia oriental de Van dieron aviso a las autoridades.

El video viral de Facebook, y publicado por el municipio de la mencionada localidad, nos deja ver que el buzo Burak Ökten desafía las gélidas temperaturas para llegar nadando hasta el can que permanece totalmente paralizado por el frío.

Afortunadamente, el sujeto consigue llegar exitosamente hasta el animal y lo retira del hielo para cargarlo de regreso hasta la orilla. Tras llegar a tierra, el animal fue trasladado rápidamente a una clínica, en donde los veterinarios confían en que se recuperará por completo.

A dog that got stuck in ice and fell unconscious due to hypothermia in a lake in eastern Turkey's Van saved from the brink of death thanks to the efforts of a police diver, municipality crewshttps://t.co/kxsD77AWTQpic.twitter.com/umyoVPB6YG

DAILY

SABAH